Лавров: РФ продолжит побуждать стороны конфликта в Йемене проявить конструктивный подход

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Москва намерена и дальше побуждать стороны конфликта в Йемене к проявлению конструктивного подхода и готовности к компромиссам при рассмотрении имеющихся разногласий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram.

"Намерены и далее поддерживать соответствующие усилия спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса, а также энергично побуждать президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади и руководство хуситского движения "Ансар Аллах" проявить конструктивный подход и готовность к компромиссам при рассмотрении имеющихся разногласий", - сказал он.

Лавров указал, что урегулирование конфликта в Йемене было одной из тем его недавних переговоров с руководством ряда стран Персидского залива, которые проходили с 9 по 11 марта. "Внимательно следим за развитием ситуации в этой стране, где уже шесть лет продолжается острый военно-политический кризис. Особую обеспокоенность вызывает возобновление в провинции Мариб в начале февраля с. г. кровопролитных боестолкновений между хуситами и формированиями, лояльными президенту Йеменской Республики", - указал глава МИД.

По словам министра, важным шагом по стабилизации обстановки на юге страны стала достигнутая при саудовском посредничестве в декабре 2020 года договоренность о создании действующим главой йеменского государства и Южным переходным советом (ЮПС) нового коалиционного правительства. Лавров напомнил, что Россия публично приветствовала упомянутые договоренности. "Выразили надежду, что их претворение в жизнь приведет к повышению уровня общественной безопасности, позволит сосредоточиться на решении социально-экономических проблем в этой части Йемена, а также создаст благоприятные условия для запуска переговоров объединенной делегации официальных йеменских властей и ЮПС с руководством хуситского движения "Ансар Аллах" относительно будущего политического обустройства страны", - продолжил глава МИД РФ.

"Призываем участников йеменского конфликта отказаться от насилия и встать на путь мирного разрешения существующих разногласий. На решение задачи политического урегулирования нацелена и недавняя инициатива Саудовской Аравии (она, в частности, включает открытие аэропорта йеменской столицы Саны для полетов по ряду международных и региональных направлений и ослабление блокады порта Ходейды - прим. ТАСС). Мы ее приветствовали", - добавил министр.

При этом Москва исходит из того, что установление долгосрочного мира возможно на основе адекватного учета интересов всех ведущих йеменских политических сил, подчеркнул Лавров. "Это предполагает налаживание широкого национального диалога, полное снятие морской, воздушной и сухопутной блокады территории страны, а также осуществление других неотложных практических шагов в социально-экономической и гуманитарной сферах", - отметил глава российского дипведомства.

Без скрытой подоплеки

Отвечая на вопрос о том, есть ли какое-то объяснение тому, что его предстоящий визит в Каир осуществляется практически сразу после поездки в ряд стран Персидского залива, Лавров отметил, что "не следует искать в этом какую-либо скрытую подоплеку". Он пояснил, что это неотъемлемая составная часть регулярного и доверительного внешнеполитического диалога между странами.

Глава МИД РФ рассказал, что в ходе состоявшихся встреч и бесед в рамках турне по Персидскому заливу обсуждались перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также подробно рассматривалась ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на "необходимость преодоления кризисов и конфликтов исключительно политическими средствами - через широкоохватный диалог при строгом соблюдении норм международного права и, прежде всего, принципов Устава ООН". "Это, в частности, предполагает отказ от вмешательства во внутренние дела стран региона, уважение их суверенитета и территориальной целостности. Договорились и далее плотно координировать усилия, в том числе на различных многосторонних площадках", - подчеркнул он.

Кризис в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше семи лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют воздушные атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия, однако в последнее время они значительно нарастили масштабы и периодичность подобных нападений. Боевые действия возобновились в провинции Мариб. Наступление хуситов затронуло территории, на которых проживают около 2 млн человек, значительно усугубив гуманитарную ситуацию.