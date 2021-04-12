Жириновский предложил расширить полномочия омбудсмена в России

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой призвал расширить полномочия омбудсмена.

"Мы за то, чтобы расширять функции уполномоченного по правам человека. Расширить полномочия на негосударственные структуры. У вас сегодня нет полномочий заниматься негосударственными структурами", - сказал политик Москальковой.

Кроме того, лидер ЛДПР затронул тему "обеспечения неприкосновенности гражданина, обратившегося к уполномоченному". "К вам миллионы будут обращаться, чтобы получить неприкосновенность", - продолжил он, признав, что удовлетворить такие запросы сейчас невозможно, в том числе потому что РФ "нет такого института".

"Надо подумать, что делать в системе защиты частной жизни в условиях цифрового общества. Она у нас не защищена даже сегодня", - указал Жириновский.

На встрече он также поднял вопрос о доступе к подозреваемым и обвиняемым, которые находятся под стражей. Жириновский напомнил, что в августе 2020 года ему и депутатам от ЛДПР не дали встретиться с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО "Лефортово", так как не было разрешения следователя. В связи с этим он предложил уточнить в законе, что депутаты имеют право беспрепятственно не просто посещать колонии, а именно встречаться с осужденными.

Москалькова проводит встречи с фракциями Госдумы перед предстоящим рассмотрением вопроса о ее переназначении на пост уполномоченного по правам человека в РФ. Ее кандидатура была внесена президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля. Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании Госдумы 22 апреля.