Делегация РФ будет участвовать в сессии ПАСЕ в апреле дистанционно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Делегация РФ будет принимать участие в предстоящей в апреле сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) дистанционно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой во Франции. Об этом в понедельник журналистам сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

"Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно", - сказал Толстой после общего собрания делегации. По его словам, "это решение связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции". Парламентарии также намерены присутствовать на послании президента РФ Федеральному собранию.

Толстой также заявил, что в ПАСЕ множатся доклады с неприемлемой для РФ риторикой, российская делегация будет предлагать свои поправки.