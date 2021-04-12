В МИД РФ заявили, что тема экологии все больше обрастает геополитическими аспектами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Проблематика защиты окружающей среды и изменения климата начинает все больше обрастать внешнеполитическими и даже геополитическими аспектами. Об этом заявил в понедельник и.о. директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин на онлайн-презентации в ТАСС доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Поворот к природе: новая экологическая политика России в условиях зеленой трансформации мировой экономики и политики".

Дипломат отметил востребованность и своевременность темы защиты окружающей среды и изменения климата. "Хотел бы обратить внимание, что в выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент [России Владимир] Путин, говоря о сегодняшней повестке дня в международной делах, отметил, что в центре совместных усилий должны оставаться и защита окружающей среды, и проблемы изменения климата. Это тем более важно, на наш взгляд, потому что эта проблематика начинает все более и более обрастать внешнеполитическими аспектами и иногда даже геополитическими аспектами", - сказал Дробинин.

"Безусловно, с точки зрения внешнеполитического планирования нам важно иметь то, что называется меню опций для тех, кто принимает политические решения, то есть набор сценариев и набор возможных рекомендаций для принятия решений в последующий период и на среднесрочную перспективу", - продолжил он.

Дипломат подчеркнул, что полностью разделяет изложенную в докладе точку зрения, согласно которой политика России в этой области должна опираться на свои национальные интересы и "не копировать какие-то рецепты или решения, которые выработаны за рубежом". "При этом мы, безусловно, должны внимательно присматриваться к иностранному опыту в этой области, но при любых обстоятельствах главным приоритетом для нас должны быть интересы нашей страны, интересы развития экономики и социального развития", - отметил Дробинин.

По его словам, нельзя не согласиться с тем, что тематика экологии будет "постепенно занимать достаточно видное место в международной повестке дня" и российские внешнеполитические подходы по этому вопросу эволюционируют.