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Путин освободил Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД РФ

Этим же распоряжением президент утвердил членом коллегии министерства директора его Правового департамента Евгения Загайнова

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Освободить от обязанностей члена коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации Мезенцева Дмитрия Федоровича", - говорится в документе.

Этим же распоряжением Путин утвердил членом коллегии МИД РФ директора Правового департамента внешнеполитического ведомства Евгения Загайнова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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