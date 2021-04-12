Путин освободил Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД РФ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Освободить от обязанностей члена коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации Мезенцева Дмитрия Федоровича", - говорится в документе.
Этим же распоряжением Путин утвердил членом коллегии МИД РФ директора Правового департамента внешнеполитического ведомства Евгения Загайнова.