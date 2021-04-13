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Госдума обсудит гарантированный доход должников и приоритет конституции в трех кодексах

Также Дума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник обсудит законопроекты о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги, о приоритете Конституции РФ в ряде кодексов, а также о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

Законопроект, призванный защитить минимальный доход должников от взыскания, будет рассмотрен в первом чтении. Согласно тексту, граждане получат право указать один счет в одном банке, с которого приставы не станут списывать сумму в размере прожиточного минимума. Как пояснил журналистам один из авторов инициативы, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, сегодня по закону нельзя списать более 50% от размера пенсии или заработной платы, однако пандемия показала, что данная мера недостаточна.

"Иногда в этих случаях у человека может просто не оставаться средств к существованию. Наконец, сейчас никак не защищены права самозанятых, индивидуальных предпринимателей - у них за долги средства могут списать подчистую", - констатировал депутат. По его словам, должники получат право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, на котором будет храниться доход в размере не менее суммы прожиточного минимума трудоспособного человека. "А если у должника есть иждивенцы, то эта сумма рассчитывается и с расчетом на них", - уточнил Исаев. В "Единой России" рассчитывают, что во втором и окончательном третьем чтении законопроект будет принят и вступит в силу уже в мае.

Кроме этого, запланировано второе чтение внесенных президентом РФ Владимиром Путиным законопроектов, закрепляющих приоритет Конституции РФ в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах. Во всех трех кодексах предлагается прописать, что "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации". Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Также Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Такой банк будет служить для "обеспечения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности", и организации профилактических мероприятий. Оператором системы выступит Минюст.

Сейчас Минюст на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 30 дней вносит их в федеральный список таких материалов, который подлежит размещению на официальном сайте министерства. При этом закон сегодня не предусматривает ведения специализированного банка данных, который упростил бы процедуру отождествления обнаруженных материалов экстремистского характера.

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