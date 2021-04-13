Рябков сообщил, что у посла РФ в США Антонова продолжатся консультации в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов еще не завершил консультационный процесс в Москве, конкретные параметры сроков его возвращения в Вашингтон пока не обсуждаются. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы сейчас не обсуждаем конкретные временные параметры возвращения посла Антонова в Вашингтон, потому что он, во-первых, не закончил консультационный процесс в Москве, вчера у него проходили дополнительные встречи, и дальше они у него запланированы, в том числе на следующей неделе, - сказал он. - А во-вторых, мы должны все же разобраться, какую линию нынешняя администрация в складывающихся условиях собирается проводить на российском направлении".

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.