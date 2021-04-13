В Кремле прокомментировали обеспокоенность стран G7 перемещением российских войск

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Москва уже дала все объяснения, касающиеся перемещения войск по российской территории и ситуации вокруг Украины. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление внешнеполитических ведомств стран "семерки" и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором выражена обеспокоенность якобы продолжающимся наращиванием российских войск на границе с Украиной.

"Все объяснения нами уже были даны - и насчет перемещения наших вооруженных сил на нашей собственной территории, и насчет того, что мы не представляем ни для кого угрозу, и относительно того, что следует призвать вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий", - сказал Песков.

Он отметил, что Кремль не получал никаких обращений по этой теме от стран G7 по дипканалам, "это нужно в МИД спрашивать". Отвечая на вопрос, планируются ли новые контакты с кем-либо из лидеров государств "семерки", Песков сказал: "Если таковые последуют, мы вам сообщим".