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МИД РФ: Россия ожидает дальнейшего наращивания сотрудничества с Джибути после выборов

Действующий президент республики Исмаил Омар Гелле одержал победу, получив 98,58% голосов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с Джибути после президентских выборов в республике.

"В Москве приветствуют успешное проведение выборов главы государства и рассчитывают на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества с Джибути в интересах укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, наблюдатели от африканского сообщества отметили, что избирательный процесс прошел в мирной и спокойной обстановке, а также констатировали отсутствие серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан.

Действующий президент Джибути Исмаил Омар Гелле одержал победу на состоявшихся в пятницу выборах в стране, получив 98,58% от числа проголосовавших.

Теги
Гелле, Исмаил ОмарДжибутиРоссия
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