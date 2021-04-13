МИД РФ: Россия ожидает дальнейшего наращивания сотрудничества с Джибути после выборов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с Джибути после президентских выборов в республике.

"В Москве приветствуют успешное проведение выборов главы государства и рассчитывают на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества с Джибути в интересах укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, наблюдатели от африканского сообщества отметили, что избирательный процесс прошел в мирной и спокойной обстановке, а также констатировали отсутствие серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан.

Действующий президент Джибути Исмаил Омар Гелле одержал победу на состоявшихся в пятницу выборах в стране, получив 98,58% от числа проголосовавших.