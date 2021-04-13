Представитель РФ на заседании СБ ООН потребовал убрать символ непризнанного Косова

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во вторник потребовал на встрече Совета Безопасности ООН, посвященной непризнанному Косову, чтобы представитель этой территории сменила фон, на котором был изображен флаг Косова.

"Восемь членов Совбеза ООН не признают Косово как государство, поэтому, господин председатель, я думаю, чтобы нам продолжить, необходимо попросить представителя Косова убрать, сменить фон или удалить флаг", - сказал Полянский.

После этого встреча была прервана и члены СБ ООН ушли на закрытые консультации.