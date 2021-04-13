Полянский считает неприемлемой демонстрацию флага непризнанного Косова на заседании СБ ООН

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам непризнанного Косова отметил недопустимость демонстрации флага этой территории в ходе видеотрансляции мероприятия.

Ранее встреча Совбеза ООН была прервана из-за требования России убрать флаг с заднего фона приглашенного представителя непризнанного Косова Доники Гервалы. После протеста Великобритании и получаса закрытых консультаций СБ ООН принял решение не вносить никаких изменений и продолжить заседание. "Российская Федерация и большинство членов Совета Безопасности не признают косовскую независимость, и демонстрация флага этого непризнанного образования для них недопустима", - сказал Полянский.

При этом российский дипломат отметил, что решение продолжить встречу было принято исключительно с пониманием того, что видеоконференции являются неформальной формой встреч и правила процедуры на них в полной мере не распространяются. "Соответственно, какой бы фон ни выбрала госпожа Гервала - чей-то флаг или фотографию Эйфелевой башни, это не играет никакого значения и не создает прецедентов на будущее", - резюмировал он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее неоднократно делал замечания в адрес представителей непризнанного Косова, которые выступали на фоне символики, утвержденной техническим правительством этой территории.