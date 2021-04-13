Пермский губернатор опроверг информацию о планах перейти в Госдуму

ПЕРМЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал не соответствующим действительности информацию о том, что он якобы подал документы на участие в праймериз "Единой России" для выдвижения кандидатом в Госдуму восьмого созыва на предстоящих выборах. Ранее такая информация появилась в нескольких региональных СМИ.

"Мне комментировать нечего, я не знаю, откуда взялись эти слухи. И вообще это непрофессионально - без официального комментария выпускать какую-то ерунду", - сказал ТАСС глава региона.

Утром во вторник издание "Ура.ру" сообщило о том, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин якобы намерен баллотироваться в депутаты Госдумы и участвовать в партийных праймериз. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что главы регионов сами принимают решение об участии в партийных праймериз и администрация президента России каких-либо указаний им по этому поводу не направляет.

Вместе с тем экс-глава Ульяновской области Сергей Морозов 8 апреля в видеообращении к жителям региона заявил, что обратился к президенту с просьбой об отставке в связи с решением баллотироваться в депутаты Государственной думы. Владимир Путин в этот же день принял отставку Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона.

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 9 апреля представил Русских членам правительства области. После церемонии представления Комаров сообщил журналистам, что бывший губернатор Ульяновской области дал согласие на предложение о работе в качестве помощника полпреда президента в Приволжском федеральном округе.