В Пензе расторгли контракт с вице-мэром города Германом Дорофеевым

ПЕНЗА, 13 апреля. /ТАСС/. Мэрия Пензы расторгла контракт с замглавы администрации города Германом Дорофеевым. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэрии города.

В понедельник врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что один из вице-мэров Пензы, по его данным, незаконно требовал у предпринимателя 10 млн рублей за оказание услуг. Мельниченко не назвал фамилии муниципального служащего, пообещав сообщить эту информацию в правоохранительные органы, а также мэру Пензы Андрею Лузгину.

"Контракт с заместителем главы администрации города Пензы Германом Дорофеевым расторгнут по соглашению сторон. Его последним рабочим днем в данной должности стал вторник, 13 апреля", - отметили в пресс-службе.