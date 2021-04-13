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В Пензе расторгли контракт с вице-мэром города Германом Дорофеевым

Ранее врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что один из вице-мэров города незаконно требовал у предпринимателя 10 млн рублей. Фамилию муниципального служащего Мельниченко не назвал

ПЕНЗА, 13 апреля. /ТАСС/. Мэрия Пензы расторгла контракт с замглавы администрации города Германом Дорофеевым. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэрии города.

В понедельник врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что один из вице-мэров Пензы, по его данным, незаконно требовал у предпринимателя 10 млн рублей за оказание услуг. Мельниченко не назвал фамилии муниципального служащего, пообещав сообщить эту информацию в правоохранительные органы, а также мэру Пензы Андрею Лузгину.

"Контракт с заместителем главы администрации города Пензы Германом Дорофеевым расторгнут по соглашению сторон. Его последним рабочим днем в данной должности стал вторник, 13 апреля", - отметили в пресс-службе.

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