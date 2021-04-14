Совфед обсудит штрафы за высадку детей из транспорта и участие иноагентов в выборах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сенаторы рассмотрят на пленарном заседании в среду законы о штрафах за высадку детей из транспорта, об обязательной аттестации гидов и о порядке участия иноагентов в выборах.

Кроме того, члены Совета Федерации заслушают ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о проделанной работе за 2020 год и выступление зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко о госполитике в сферах научных исследований и инновационных разработок для обеспечения технологического прорыва.

Одним из первых в предварительной повестке Совфеда значится закон, который вводит штрафы до 30 тыс. рублей для водителей и кондукторов за высадку из транспорта детей-безбилетников. Теперь "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда" и следующего без сопровождения взрослого, повлечет штраф для водителя 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В законе уточняется, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Этот же закон увеличивает с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути и вводит административную ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд. Штраф за это составит 5 тыс. рублей, нарушителю также может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев и на один год за повторное совершение такого правонарушения.

Кроме того, в среду будет рассмотрен закон, который вводит с июля 2022 года обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Он также запрещает заниматься этой деятельностью иностранным гражданам. Как подчеркнула глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко накануне рассмотрения закона, "эта норма исключит искажения иностранными гражданами исторических фактов и другой политической, социально-экономической информации о Российской Федерации, представляемой туристам, что соответствует международной практике".

В законе также прописываются основные критерии аттестации и требования к образованию, стажу работы, наличию профессиональных знаний и навыков, в том числе к владению иностранным языком, на котором проводятся экскурсии. Перепроходить аттестацию необходимо будет каждые пять лет, а по ее итогам будет выдаваться соответствующий документ и нагрудная идентификационная карточка.

Поправки в избирательное законодательство

Также в среду будет рассмотрен закон, обвязывающий кандидатов на выборные должности, которые получают зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента. Такие кандидаты также будут обязаны соответствующим образом маркировать свою агитационную продукцию.

Эти нормы коснутся и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. К ним относятся кандидаты, которые сами не являются иностранными агентами, но в период за два года до назначения выборов входили в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, или руководили ими, а также осуществляли политическую деятельность и получали средства от иностранных агентов или же работали в иностранном СМИ-иноагенте.

Политические партии должны будут в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в списках выдвигаемых ими кандидатов иностранных агентов или аффилированных с ними лиц. Такая информация должна занимать не менее 15% от площади или объема агитационного материала. Кроме того, если гражданин-иноагент вносит добровольное пожертвования в избирательный фонд, то в платежном документе необходимо указать статус иноагента такого гражданина. Закон также запрещает иностранным агентам, включая СМИ, вести работу, которая способствует или препятствует выдвижению или победе кандидатов на выборах.

Еще один закон, планируемый к рассмотрению в среду, предусматривает расширение федеральной части партийных списков на выборах депутатов Госдумы. Максимальная численность кандидатов увеличивается с 10 до 15 человек.

Кроме того, в повестку заседания включен закон, разрешающий гражданам РФ получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Документ упрощает порядок получения налогоплательщиками таких налоговых вычетов, как имущественный (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам ) и инвестиционный (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете).

Доклад омбудсмена

На заседании в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представит ключевые положения доклада о своей работе в 2020 году. Накануне на заседании профильного комитета по конституционному законодательству и госстроительству состоялось предварительное обсуждение документа, по итогам которого сенаторы рекомендовали Совфеду принять доклад к сведению.

Комитет подготовил проект заключения по докладу с подробным анализом итогов деятельности омбудсмена за прошедший год и представленных рекомендаций по повышению эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина. Среди достоинств доклада сенаторы отметили его актуальность, подробный анализ ситуации с правами человека в РФ, основанный на различных источниках, оперативную реакцию на появление новых проблем и вызовов, в частности, большого блока вопросов, связанных с противодействием пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Уполномоченному в рамках своей деятельности следует обратить особое внимание на практику реализации новелл законодательства об иноагентах и механизмах защиты граждан от недобросовестных действий со стороны иноагентов в целях недопущения вмешательства во внутренние дела нашего государства", - говорится в проекте заключения комитета.

Сенаторы также отметили, что тема защиты прав человека в уголовном процессе продолжает оставаться одной из самых волнующих для россиян. "В связи с этим комитет СФ полагает, что следует продолжить уделять особое внимание вопросам системного совершенствования нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сферах уголовного, уголовно-процессуального, а также уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации".

Также, как ожидается, в заседании в рамках рубрики "время эксперта" перед сенаторами выступит генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн.