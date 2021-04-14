Захарова: нынешнее руководство ЕС пытается игнорировать важность минских договоренностей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Европейские чиновники в Брюсселе, как и киевское руководство, демонстрируют, что не несут ответственности за принятие минских договоренностей и пытаются игнорировать их важность. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Вся эта брюссельская команда новая, они сбросили старую кожу, как они считают, обновились. Они делают вид, что у них нет никакой персональной привязки ко всем этим договоренностям. Они не были участниками тех событий, они их не комментировали на тот момент: они как бы люди новые, которые так же делают вид, как и [президент Украины] Зеленский, что в общем находятся в нынешних обстоятельствах, в нынешней ситуации и поэтому для них эти минские договоренности не носят некоего сакрального смысла", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что минские соглашения прошли верификацию Совбеза ООН и являются обязательными к исполнению. "Это не просто соглашения между сторонами, из которых, как пытался сделать Зеленский год - полтора назад, можно выйти и сказать, что они более не актуальны, потому что мир ушел вперед. Так не получится сделать", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Именно на Украине, в центре Европы, в центре того мира, куда Украину столько зазывали, происходит вооруженный кровавый, страшный конфликт. <…> Самое страшное, что в основе этого конфликта лежит националистическая идеология, доказательств чему предостаточно, это уже очевидные факты", - заключила она.