Памфилова: обязанности между членами нового состава ЦИК распределят к концу апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Все члены нового состава Центризбиркома России активно приступили к работе, обязанности между ними будут распределены до конца апреля. Об этом в ходе заседания ЦИК в среду сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"За эти две недели очень активно, очень энергично все коллеги взялись за освоение этого серьезного выбранного поля. В ближайшее время мы с вами уже уточним распределение обязанностей. До конца апреля мы с этим определимся", - сказала Памфилова.

Она также поздравила всех членов ЦИК с назначением на новые должности.

29 марта прошло первое заседание нового состава Центризбиркома, председатель прошлого состава Памфилова была переизбрана на эту должность. ЦИК состоит из 15 членов, пять из которых назначаются президентом, пять - Советом Федерации, еще пять - Госдумой.