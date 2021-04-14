ЦИК утвердил формы удостоверений для избранных депутатов Госдумы и наблюдателей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил формы удостоверений зарегистрированных кандидатов на выборах Госдумы, избранных депутатов восьмого созыва, а также нагрудных знаков наблюдателей и членов участковых комиссий с правом совещательного голоса.

Согласно постановлению ЦИК, на нагрудном знаке наблюдателя слово "наблюдатель" должно быть напечатано шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальная информация - шрифтом размера не более 14 пунктов. Наблюдатели и члены участковых избиркомов с правом совещательного голоса получат нагрудные знаки размером не более 10 см на 6,5 см из плотной бумаги белого цвета. На них будут указаны фамилия, имя, отчество гражданина, название партии или имя кандидата-одномандатника, которые его направили на участок.

Удостоверения зарегистрированных кандидатов в депутаты и избранных депутатов Госдумы должны быть изготовлены на бланке размером 12 см на 8 см. На них указывается ФИО кандидата или депутата, размещается его фотография размером 3 см на 4 см.

Также ЦИК утвердил макеты удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, речь о комиссиях разного уровня - от региональных до участковых.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.