Володин поручил подготовить список депутатских помощников с иностранным гражданством

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поручил главе комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой составить список депутатских помощников, имеющих иностранное гражданство, и представить его на рассмотрение нижней палаты парламента.

"Коллеги, если вы меня поддержите, давайте мы с вами решение примем: во-первых, чтобы у депутатов не было помощников на общественных началах с иностранным гражданством", - отметил Володин на пленарном заседании Госдумы в ходе рассмотрения проекта о запрете иностранного вида на жительство для военных и госслужащих.

"Готовьте данные и выступите с докладом", - обратился к Савастьяновой Володин.

Кроме того, Володин предложил депутатам фракции КПРФ, которые, по его словам, "рьяно выступают" в ходе рассмотрения законопроекта, самостоятельно опубликовать списки своих помощников, у которых есть иностранное гражданство.

"Опубликуйте список помощников на общественных началах, а если фракция КПРФ такая принципиальная, возьмите и не выдвигайте их - депутатов, у которых помощники имеют иностранное гражданство, в свои партийные списки. А то вы здесь говорите одно, а на деле другое", - подчеркнул Володин.

По его словам, такими действиями партия КПРФ может "задать стандарт", которому последуют другие. "КПРФ берет на себя обязательство, если появятся помощники с гражданством иностранных государств, не ставить в списки действующих депутатов. Мы вас поддерживаем, товарищи", - отметил Володин.