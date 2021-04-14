Решение об участии Путина в саммите по климату примут, изучив детали его подготовки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в климатическом саммите будет принято после анализа всех деталей проведения данного форума, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Климатический саммит будет уже скоро, на следующей неделе. Нам нужно проанализировать сначала детали", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что имеет в виду организационные вопросы, в том числе касающиеся списка выступающих, очередности выступлений. "К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только буквально в последние дни. Нам нужно тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии [Путина]", - отметил Песков.