{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Решение об участии Путина в саммите по климату примут, изучив детали его подготовки

Речь идет об организационных вопросах, в том числе касающихся списка выступающих и очередности выступлений

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в климатическом саммите будет принято после анализа всех деталей проведения данного форума, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Климатический саммит будет уже скоро, на следующей неделе. Нам нужно проанализировать сначала детали", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что имеет в виду организационные вопросы, в том числе касающиеся списка выступающих, очередности выступлений. "К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только буквально в последние дни. Нам нужно тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии [Путина]", - отметил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК в связи с выборами в Госдуму
Также зампред Совбеза РФ предложил активизировать работу по борьбе с экстремизмом в преддверии выборов
Читать полностью