Российские дипломаты заявили, что США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку" Европы

ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. Западные кураторы Киева в лице США и НАТО фактически превращают Украину в "пороховую бочку" Европы. С таким заявлением выступила в среду советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.

Представители государств - участников ОБСЕ проводят 14 апреля по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с необычной военной активностью на границе России и Украины. Российская делегация выступила против принятия на этом заседании в ОБСЕ каких-либо решений или утверждения рекомендаций.

"Действия и риторика внешних "кураторов" киевских властей - США и их союзников по НАТО - свидетельствуют о том, что они подталкивают своих "клиентов" к военному решению вопроса (в Донбассе - прим. ТАСС). Вопреки клятвенным заявлениям о приверженности мирному урегулированию, они фактически превращают Украину в "пороховую бочку" Европы", - сказано в заявлении Ждановой.

Российский дипломат привела в пример обучение и финансирование со стороны Запада Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований, о предоставлении им раздведданных и политического прикрытия. "Кроме того, страны НАТО поставляют Украине для группировок правительственных войск противотанковые средства, бронеавтомобили, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, снайперские винтовки, беспилотную авиатехнику, катера, боеприпасы различной номенклатуры", - заметила она.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.