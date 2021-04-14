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Володин: для реализации послания президента 2020 года осталось принять два закона

Госдуме осталось принять законопроекты о персональных данных и бесплатном доступе к социально значимым сайтам, сообщил председатель нижней палаты

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2020 года будет выполнено на 100%, если Госдуме удастся принять законопроекты о персональных данных и бесплатном доступе к социально значимым сайтам, депутаты ранее попросили Минцифры ускорить работу по этим вопросам. Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в четверг на площадке думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в рамках подготовки к отчету правительства, который состоится 12 мая, пройдет встреча с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. По словам Володина, "обсуждаться будут результаты работы министерства за прошлый год, планы, ключевые аспекты развития IT-отрасли".

"Для нас эта встреча важна еще и потому, что ранее мы просили Минцифры ускорить работу над невыполненными пунктами из послания, которые касаются правительственных законопроектов о персональных данных (принят в первом чтении) и бесплатном доступе к социально значимым сайтам (принят в первом чтении)", - продолжил Володин.

"С принятием этих двух законов мы завершим работу над Посланием президента Федеральному собранию 2020 года. Оно будет выполнено на 100%", - заключил спикер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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