Лавров заявил председателю ОБСЕ об обеспокоенности эскалацией конфликта в Донбассе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в телефонном разговоре с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде выразил обеспокоенность нарастанием напряженности в Донбассе.

"Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министр выразил надежду, что шведское действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта, включая решение гуманитарных проблем населения Донецкой и Луганской народных республик прежде всего путем признания экономической блокады этих территорий.

Лавров подтвердил, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на безальтернативной основе минского комплекса мер.

"Отмечена необходимость неукоснительного выполнения сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском - согласованных в июле 2020 года в контактной группе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, - подчеркнули в дипведомстве. - Российской стороной было также отмечено, что в нынешней ситуации от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине требуется активизация шагов по непредвзятому отслеживанию ситуации по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, прежде всего фактов гибели мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры".