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Кризис на Украине
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Грушко прокомментировал заявление министра обороны Украины по ядерному оружию в Крыму

Как отметил замглавы МИД РФ, Андрею Тарану нечего сказать о выполнении минских соглашений
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко EPA/THIERRY MONASSE
Описание
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко
© EPA/THIERRY MONASSE

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Слова министра обороны Украины Андрея Тарана о ядерном оружии в Крыму показывают, что ему нечего сказать о выполнении минских соглашений. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Пусть он с этим и живет. Наверное, ему было нечего сказать в дополнение к минским соглашениям", - сказал он.

Ранее, выступая в режиме онлайн перед комитетом Европарламента по вопросам обороны и безопасности, Таран заявил, не приводя при этом каких-либо доказательств, что Россия якобы готовится хранить ядерное оружие в Крыму.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеГрушко, Александр Викторович
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