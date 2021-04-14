Грушко прокомментировал заявление министра обороны Украины по ядерному оружию в Крыму

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Слова министра обороны Украины Андрея Тарана о ядерном оружии в Крыму показывают, что ему нечего сказать о выполнении минских соглашений. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Пусть он с этим и живет. Наверное, ему было нечего сказать в дополнение к минским соглашениям", - сказал он.

Ранее, выступая в режиме онлайн перед комитетом Европарламента по вопросам обороны и безопасности, Таран заявил, не приводя при этом каких-либо доказательств, что Россия якобы готовится хранить ядерное оружие в Крыму.