Грушко заявил, что Россия готова к встречам в "нормандском формате"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Москва готова к встречам в "нормандском формате", но Киев не должен отказываться говорить с Донецком и Луганском. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы всегда говорили, что готовы к встречам в "нормандском формате". Они постоянно идут, осуществляется связь между представителями, работает контактная группа. Но вопрос в другом: вопрос заключается в том, что Киев саботирует минские соглашения. При этом, как я уже говорил, пытается необходимостью защиты от "агрессивной России" оправдать свою линию на слом минских договоренностей, это очевидно, - сказал он. - Поэтому встречи в "нормандском формате" могут иметь смысл, но это формат, который однозначен для того, чтобы оказывать поддержку процессу переговоров между самими сторонами конфликта, то есть Донецком и Луганском с одной стороны и Киевом [с другой], а Киев отказываться с ними говорить, тем самым нарушая не только букву и дух минских соглашений, но и саму философию выхода на политическое урегулирование".

Замминистра отметил, "любой выход из конфликтной ситуации - и в Европе накоплен колоссальный опыт в этой связи - предполагает диалог между сторонами".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что политсоветники руководителей Германии, России, Украины и Франции ведут работу в интересах подготовки саммита в нормандском формате. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита "четверки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности.