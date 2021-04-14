МИД РФ видит необходимость скорейшего назначения посланника ООН по Западной Сахаре

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в среду в ходе встречи с послом Марокко в Москве Лотфи Бушаарой указал на важность скорейшего назначения посланника генсекретаря ООН по западносахарскому урегулированию.

"Отмечена важность скорейшего назначения нового личного посланника генерального секретаря ООН и подвижек в возобновлении переговоров между сторонами. Прозвучали общие высокие оценки стабилизирующей роли миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре", - говорится в сообщении МИД РФ.

Вершинин и Бушаара обменялись мнениями по вопросам, находящимся на повестке Совета Безопасности ООН, с акцентом на проблематику западносахарского урегулирования. Стороны подчеркнули, что достижение справедливого и устойчивого урегулирования возможно лишь политическим путем на базе соответствующих резолюций Совбеза.

Встреча состоялась по инициативе марокканского дипломата.