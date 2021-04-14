Россия и США намерены вести постоянный диалог по теме ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимир Сафронков и заместитель помощника госсекретаря по делам Израиля и Палестины США Хади Амр в среду в ходе телефонного разговора обозначили намерение Москвы и Вашингтона продолжать постоянный диалог по теме БВУ.

"Было условлено оставаться в постоянном контакте и продолжить обсуждение комплекса вопросов БВУ на следующем заседании спецпредставителей участников "квартета" - России, США, ООН и ЕС - в конце апреля", - говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона подтвердила позицию в пользу созыва ближневосточного "квартета" международных посредников на министерском уровне и налаживания активного сотрудничества "четверки" с Лигой арабских государств и ее членами, имеющими официальные отношения с Израилем, отметили в дипведомстве. "Основная при этом задача заключается в налаживании прямых палестино-израильских переговоров с целью достижения устойчивого урегулирования на основе соответствующих резолюций СБ ООН и принципа "двух государств" - Палестины и Израиля, - сосуществующих в мире и безопасности", - подчеркнули на Смоленской площади.

При рассмотрении складывающейся ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа стороны сделали акцент на важности содействия палестинскому населению в сфере преодоления пандемии.