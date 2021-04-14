В Крыму убеждены, что в отношениях с Украиной нужны бдительность и решительные меры

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Предельная бдительность и решительные меры необходимы во взаимоотношениях с Украиной, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение интересов для жителей Крымского полуострова, уверен председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости дополнительных мер для гарантированной защиты национальных интересов РФ в Крыму и жителей полуострова на фоне роста напряженности вокруг этого региона из-за действий США, НАТО и Украины. Он отметил, что США и их союзники подталкивают Украину к провокациям в отношении Крыма, НАТО наращивает свою активность в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе, а на полуострове сохраняются риски проявлений терроризма и экстремизма, поддерживаемых из-за рубежа.

"Мы убеждены в необходимости предельной бдительности, поскольку знаем, с кем имеем дело. Подлость и коварство наших соседей можно обуздать только решительными мерами. Туда, где их ждут, где готовы к их провокациям, где последует неотвратимое наказание, они не полезут", - сказал Константинов в среду ТАСС.

Он подчеркнул, что поэтому привлечение к ответственности лиц, виновных в провокациях, направленных против Крыма, необходимо.

"Это как раз тот посыл, который будет правильно воспринят в Киеве. Они пока, до поры до времени, вольны издеваться над своими людьми: держать их в нищете, в экономической стагнации, в беспомощности против распространения пандемии. Но до нас им не дотянуться, мы в безопасности, и за это огромное спасибо органам безопасности, всем силовым структурам, которые обеспечивают мирное небо над нашим полуостровом", - отметил собеседник.