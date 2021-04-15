"Единая Россия" получила более трех тысяч заявок на участие в праймериз

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более трех тысяч заявок на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" поступило за месяц с начала регистрации. Об этом сообщает в четверг пресс-служба партии в Telegram-канале.

"За месяц с начала регистрации участников предварительного голосования "Единой России" поступило 3300 заявок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около половины заявок поступило от волонтеров, общественников и представителей соцсферы. "40% заявившихся - беспартийные. При этом каждый четвертый кандидат - депутат федерального, регионального или муниципального уровня. В частности, заявления уже подали 174 действующих депутата Госдумы", - сообщает пресс-служба партии.

Отказы по заявлениям вынесены в 343 случаях, "основная причина - неполный пакет документов", отмечается в сообщении.

Выдвижение для участия в предварительном голосовании стартовало 15 марта и продлится до 29 апреля. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать, верифицировавшись через портал госуслуг, пройдет с 19 апреля по 28 мая.

В онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Утвержденные результаты предварительного голосования будут вынесены на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", который сформирует списки партии на думские выборы. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября.