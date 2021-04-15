Матвиенко ожидает скорого возвращения к нормальному взаимодействию с парламентом Армении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что сенаторы в скором времени смогут вернуться "к нормальному взаимодействию с парламентом Армении", нарушившемуся из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Наш межпарламентский диалог продолжается. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Многое из запланированного не удалось в полном объеме реализовать. Но, я думаю, сейчас по ходу стабилизации ситуации с пандемией мы наверстаем упущенное и вернемся к нормальному ритмичному взаимодействию между нашими парламентами", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, которая состоялась на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, проходящей в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что Россия и Армения активно сотрудничали в период пандемии и прошли этот период с гораздо меньшими потерями, чем другие страны. "Армения одна из первых получила российские вакцины, которые себя уже зарекомендовали. Более 60 стран уже зарегистрировали нашу вакцину либо закупают ее, либо принимают наши технологии. Такое сотрудничество правильное, нужное в такие сложные периоды, оно доказало свою эффективность", - считает спикер СФ.

Матвиенко отметила, что Армении предстоит важнейшее политическое событие - досрочные парламентские выборы, которые уже объявлены. "Мы надеемся, что, несмотря на все сложности, выборы пройдут открыто, демократично и позволят стабилизировать социальную обстановку в Армении", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Армения для России - братская страна и союзник. "Наши отношения развиваются очень поступательно, несмотря ни на какие события", - сказал председатель верхней палаты парламента.