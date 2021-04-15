Песков: Путин встречается с губернаторами, чтобы держать руку на пульсе жизни в регионах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в первую очередь будет обсуждать с губернатором Красноярского края Александром Уссом социально-экономическое развитие региона, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно на встречах с главами регионов в первую очередь речь идет о вопросах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, вот для чего проводятся эти встречи", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о темах предстоящей встречи Путина с Уссом, и о том, не будет ли она связана с обсуждением назначения нового полпреда в Сибирском федеральном округе. 9 апреля президент назначил Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии, освободив его от должности в Сибирском федеральном округе.

"Президент постоянно держит руку на пульсе жизни в регионах", - отметил Песков. При этом он не стал говорить о дате встречи Путина с Усом, пообещав назвать ее, когда она будет запланирована.