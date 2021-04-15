Путин и премьер Ливана обсудили поставку вакцин от коронавируса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС. Президент РФ Владимир Путин и назначенный премьер Ливана Саад Харири, посещающий Москву с визитом, провели телефонный разговор и затронули в нем темы поставок в республику российских вакцин от коронавируса, возвращения сирийских беженцев и внутриполитической ситуации в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин", - говорится в сообщении.

Как указали в Кремле, Харири проинформировал Путина о развитии внутриполитической ситуации в Ливане, о принимаемых мерах по формированию в стране нового правительства и преодолению экономического кризиса. "С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана", - отмечается в сообщении.

Лидеры также обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня. Они в том числе выразили готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих в Ливане.

"Президент России поздравил Саада Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан", - добавили в Кремле.

Минздрав Ливана 5 февраля одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V" и в конце того же месяца было объявлено о предоставлении 20 частным фирмам права на переговоры с фармацевтическими компаниями, производящими препараты против коронавируса. Первая партия российского препарата была доставлена в Бейрут из Объединенных Арабских Эмиратов 25 марта.