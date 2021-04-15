МИД РФ: Россия рассчитывает на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Эквадором

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейший конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество с Эквадором после состоявшихся там президентских выборов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на дальнейшее расширение конструктивного политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. Уверены, что отношения между нашими странами будут и впредь укрепляться в интересах поддержания международной стабильности и безопасности", - сказала она.

Как отметила Захарова, Россию и Эквадор связывают тесные дружественные связи, которые динамично развиваются на основе равноправия и взаимного уважения.

Второй тур президентских выборов прошел в Эквадоре в воскресенье. Победу на них одержал бывший банкир Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО".