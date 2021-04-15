Захарова: РФ прорабатывает вопрос очного участия Лаврова во встрече Арктического совета

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вопрос очного участия главы МИД России Сергея Лаврова в министерской встрече Арктического совета 19-20 мая в Рейкьявике находится в проработке. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается российского участия, <...> по форме, формату мы исходим из того, что на данном этапе оно должно быть очным. Планируется, что делегацию возглавит министр иностранных дел России. На данном этапе этот вопрос находится в проработке. Мы обязательно, как только будет принято соответствующее решение, о нем проинформируем", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что сейчас страны - участницы Арктического совета предполагают как очное, так и дистанционное участие своих делегаций в предстоящей встрече.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перейдет от Исландии к России.