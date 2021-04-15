Захарова: в 2021 году на саммите ВАС будет обсуждаться влияние коронавируса на туризм

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Главной темой для обсуждения на Восточноазиатском саммите (ВАС) в текущем году станет ситуация в туристической сфере в контексте последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В текущем году будет обсуждаться ситуация в туристической области в контексте коронакризиса, актуальность данного направления для стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была подтверждена на профильных российско-асеановских консультациях высокого уровня 3 февраля текущего года. Более того, эта тема включена в шкалу приоритетов и брунейского председательства АСЕАН в текущем 2021 году", - отметила она.

Дипломат подчеркнула, что на саммите также будет рассмотрена российская инициатива, ориентирующаяся на реализацию практических шагов заявления лидеров в сфере новых вызовов и угроз. "С учетом анализа всех аспектов развития региональной ситуации, мы считаем важным сохранить внимания ВАС к тематике новых вызовов и угроз, политико-правовая основа для этого уже имеется. В частности, в 2017-2018 годах участниками форума были одобрены российские проекты итоговых документов о предупреждении распространения террористической идеологии и купировании рисков, которые исходят от иностранных террористов-боевиков", - указала она.

"Россия заинтересована в укреплении выстроенной вокруг АСЕАН системы многосторонних отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), расширении объединительной повестки дня на пространстве АТР и продвижении прикладной кооперации на платформах АСЕАН", - добавила Захарова.

Восточноазиатский саммит - площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 2005 году для развития сотрудничества государств - членов АСЕАН и ее диалоговых партнеров: России, США (присоединились к ВАС в 2010 году), Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Проведение 16-го саммита ВАС запланировано на октябрь 2021 года.