Лавров и премьер Ливии договорились о скором возобновлении работы межправкомиссии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба условились в ближайшее время возобновить работу российско-ливийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам встречи Лаврова и Дбейбы, прошедшей в четверг.

"Было подтверждено, что с учетом исторических связей с Ливией и ее народом Россия готова оказывать разноплановое содействие в скорейшем преодолении многолетнего острого кризиса в этой стране путем активного участия в постконфликтном восстановлении ее социально-экономической инфраструктуры, - сообщили в дипведомстве. - В таком контексте была подтверждена обоюдная заинтересованность в налаживании и укреплении взаимовыгодного делового партнерства во всех областях на основе имеющегося для этого широкого диапазона возможностей. При этом было условлено в ближайшее время возобновить работу российско-ливийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству".

Стороны констатировали значительный прогресс, достигнутый в ливийском урегулировании за последние несколько месяцев. В этом контексте дана высокая оценка формированию в стране единых органов власти на переходный период. "В качестве приоритетов нового ливийского руководства обозначены окончательное объединение государственных учреждений, финансовых, экономических и военных структур, а также подготовка и проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года", - указали на Смоленской площади.

Москва и Триполи подтвердили важность достижения общеливийского консенсуса по ключевым пунктам национальной повестки дня при учете интересов всех политических сил и социальных групп страны с целью обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности, а также подчеркнули необходимость консолидации международной поддержки переходным ливийским властям в деле дальнейшего продвижения политического процесса при координирующей роли ООН.

С ливийской стороны во встрече также приняли участие начальник штаба вооруженных сил ПНС Мухаммед аль-Хаддад, министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Наджла Мангуш и министр нефти и газа Мухаммед Аун.