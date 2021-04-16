Медведев считает, что единороссам надо "уметь общаться" в том числе на уличных акциях

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партии нужно "уметь общаться" со сторонниками и проводить уличные акции.

Общаясь в пятницу с молодыми участниками предварительного голосования единороссов по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, Медведев признал, что проведение уличных акций не является сильной стороной партии.

"Правящая партия обычно в меньшей степени задействует улицу нежели оппозиция, во всем мире так. Правящая партия правит, потому что ее избрали, ей доверили управление страной, а оппозиция ходит на улицу, это законы жанра", - пояснил он.

"Но присутствовать там [на улице], уметь общаться, создавать информационные поводы, акции точно нужно уметь", - подчеркнул Медведев. По его мнению, организация этих процессов должна стать задачей молодых членов и сторонников партии. "Потому что вы на порядок лучше чувствуете [ситуацию], чем политики более старшего поколения", - обратился он к участникам встречи.

Использование разговорного языка

Медведев предостерег молодых политиков от стремления использовать исключительно язык бытового общения, обратив внимание на необходимость правильного баланса в коммуникациях.

На встрече с молодыми участниками предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму некоторые приглашенные обратили внимание на тот факт, что характерной чертой политиков нового поколения является использование разговорного языка в своих коммуникациях в отличие от сугубо бюрократического языка, который применяют политики старшего поколения.

"Важен язык коммуникаций, это правильно, надо говорить, общаться так, чтобы тебя понимали, твой разговорный выглядел не абстрактным, выхолощенным, попыткой куда-то свернуть, уйти от ответственности", - поддержал Медведев.

В то же время он предостерег молодых политиков от повсеместного игнорирования официальных языковых оборотов. "Нужно понимать: есть вещи, по которым надо говорить на профессиональном языке. Вы не сможете написать закон, неважно какого уровня - региональный или тем более федеральный, используя бытовой язык", - пояснил председатель единороссов.

Поэтому, убежден он, "нужно знать не только бытовой, современный, молодежный язык, нужно разбираться и в профессиональной лексике". "В политике есть свой язык, владение этими двумя лексическими составляющими для политика очень важно", - констатировал Медведев.

Он также обратил внимание, что "язык интернета" далеко не всегда "тот русский язык, которому нужно следовать". "Язык общения изменился, но надо использовать его лучшие образцы. <...> Я вас здесь призываю к балансу", - подчеркнул Медведев.