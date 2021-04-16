Мэр Краснодара выдвинет свою кандидатуру в депутаты Госдумы по одномандатному округу

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов намерен участвовать в выборах депутатов Государственной думы по одномандатному округу.

"Я вчера этот вопрос обсуждал с руководителем регионального отделения партии "Единая Россия". Сейчас еще праймериз надо пройти, но, как и говорил, у меня есть желание идти по 46-у одномандатному округу", - сказал Первышов в пятницу ТАСС.

Он уточнил, что намерен пройти праймериз партии "Единая Россия". Касаемо вопроса ухода в предвыборный отпуск Первышов пояснил, что пока этого в планах нет, но будет консультироваться по этому поводу с юристами.

"Конечно бы хотелось внести некоторые идеи в нормативно-правовую базу законов РФ, заниматься продвижением города Краснодара в части возможности участия в различных федеральных проектах и программах, потому что необходима по ряду направлений государственная поддержка. Например, в части экологии - строительство очистных сооружений, выпусков в реку Кубань. Эта работа не проводилась с самого основания города не из-за бездействия, а из-за достаточно серьезной финансовой нагрузки", - отметил собеседник агентства.

Первышов родился в Краснодаре, окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "Инженер-теплоэнергетик". В 2011 году получил второе высшее образование в Северо-Кавказском филиале ГОУ ВПО Российская академия правосудия в Краснодаре по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность в 1993 году начал на заводе имени Седина, служил в армии, в декабре 2016 года официально вступил в должность главы Краснодара.