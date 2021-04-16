Главой Тольятти стал главврач больницы Николай Ренц

ТАСС, 16 апреля. Депутаты думы Тольятти избрали главой города главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николая Ренца, сообщили ТАСС в администрации города в пятницу.

"Большинством голосов главой городского округа Тольятти избран Николай Ренц", - сообщили в администрации.

Собеседник агентства уточнил, что также на должность главы претендовал бывший депутат Самарской губернской думы Александр Дроботов.

В феврале Сергей Анташев, возглавлявший администрацию Тольятти, подал в отставку после ряда претензий от областных властей и жителей города. Замечания к Анташеву возникли и из-за "недостаточного качества исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии".

Как сообщал ТАСС, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудников администрации Тольятти из-за халатности, из-за которой жильем не обеспечили 29 детей-сирот. Изначально предполагалось, что сотрудники должны обеспечить жильем 61 человека, однако они не принимали должных мер, с марта по июль 2020 года не проводили электронные аукционы на приобретение жилья для сирот, сообщали в прокуратуре.