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Главой Тольятти стал главврач больницы Николай Ренц

На должность также претендовал бывший депутат Самарской губернской думы Александр Дроботов

ТАСС, 16 апреля. Депутаты думы Тольятти избрали главой города главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николая Ренца, сообщили ТАСС в администрации города в пятницу.

"Большинством голосов главой городского округа Тольятти избран Николай Ренц", - сообщили в администрации.

Собеседник агентства уточнил, что также на должность главы претендовал бывший депутат Самарской губернской думы Александр Дроботов.

В феврале Сергей Анташев, возглавлявший администрацию Тольятти, подал в отставку после ряда претензий от областных властей и жителей города. Замечания к Анташеву возникли и из-за "недостаточного качества исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии".

Как сообщал ТАСС, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудников администрации Тольятти из-за халатности, из-за которой жильем не обеспечили 29 детей-сирот. Изначально предполагалось, что сотрудники должны обеспечить жильем 61 человека, однако они не принимали должных мер, с марта по июль 2020 года не проводили электронные аукционы на приобретение жилья для сирот, сообщали в прокуратуре.

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