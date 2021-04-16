Небензя призвал Запад не повторять в отношении Сирии ошибок, допущенных в Ираке

ООН, 16 апреля. /ТАСС/. Обвинения западных государств в адрес Сирии напоминают ситуацию вокруг Ирака 20-летней давности, вызывая чувство дежавю. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванной по инициативе Москвы неформальной встрече Совета Безопасности. Обсуждение по "формуле Арриа" посвящено проблеме политического давления на развивающиеся страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Небензя напомнил коллегам, как в феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл "очень ярко описывал ужасающие преступления иракского режима и допущенные им нарушения режима нераспространения оружия массового уничтожения [ОМУ]". "Думаю, нет необходимости говорить, что впоследствии даже непосредственные участники этой инсценировки признали, что в Ираке не было ОМУ", - отметил российский постпред.

"Эти воспоминания о прошлом вызывают чувство дежавю. Как и 20 лет назад, сегодня наши западные коллеги используют все силы, чтобы убедить мир, что "режим [президента Сирии Башара] Асада" виновен во всех смертных грехах, включая нарушение режима нераспространения", - подчеркнул Небензя.