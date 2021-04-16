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Лавров: РФ поддержит любой формат переговоров с Косовом, который предложит Сербия

Москва будет готова поддержать любую позицию, которую займет Белград, подчеркнул глава российского МИД

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия готова будет поддержать любые форматы переговоров по урегулированию между Сербией и Косовом, если такое предложение последует из Белграда. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

"Мы свои услуги никогда насильно не предлагаем, тем более близким друзьям. Еще раз подчеркну, будем готовы поддержать любую позицию, которую займет Сербия и будем готовы откликнуться на любое предложение о тех или иных шагах с нашей стороны, которые последуют от руководства Сербии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва будет выступить посредником между Белградом и Приштиной, если сербская сторона озвучит такую инициативу.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербия
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