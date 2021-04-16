Лавров считает разговоры о "Великой Албании" неприемлемыми

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Заявления о "Великой Албании" провокационны и неприемлемы, Москва продолжает призывать Евросоюз и НАТО к пресечению такого рода риторики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

"Это неприемлемые, провокационные и очень вредные заявления. Разговоры о "Великой Албании" идут уже не первый год. Мы всегда призываем наших коллег из ЕС, НАТО, которые опекают Приштину, пресечь такого рода настроения и планы и не допускать такого рода риторики", - сказал он.

Говоря о проблеме границ в Европе, включая границы государств, которые появились на месте бывшей Югославии, Лавров напомнил, что страны Запада, включая ЕС и НАТО, "напористо требуют не допускать пересмотра послевоенных границ в Европе".

"Но делают они это обычно, когда Россия вынуждена заступаться за своих сограждан и соотечественников. А когда этим вопросом приходится заниматься тем, кого Запад опекает, то позиция в Брюсселе и других европейских столицах совершенно другая", - подчеркнул министр.

"Считаю, что это очень опасные игры. Есть резолюция 1244, ее никто не отменял. И ответственные политики, тем более руководители правительств европейских не имеют права высказывать какие-то идие, которые грубо подрывают саму концепцию, заложенную в резолюции 1244", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции России относительно идеи премьера-министра Словении Янеза Янши о том, что распад Югославии еще не закончен.

"Концепция, повторю, - суверенитет Сербии уважается СБ ООН, и конкретный статус Косова предлагается искать на переговорах между Приштиной и Белградом. Как президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, мы поддержим любое решение, которое будет приемлемо для Сербии", - указал он.

"Великая Албания"

"Великая Албания" представляет собой идею воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.