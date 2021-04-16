Посол РФ: Лондон еще не уловил сигнал Вашингтона о необходимости деэскалации с Москвой

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Лондон еще не успел уловить сигнал Вашингтона о необходимости деэскалации с Москвой, считает посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Внешняя политика Британии полностью ориентирована на США после выхода из ЕС. <...> Видимо, здесь пока не успели еще поймать новые флюиды, которые исходят из Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о готовности Великобритании к деэскалации с РФ.

Келин полагает, что в российско-британских отношениях ничего не поменялось и после его вызова в Форин оффис, так как в Лондоне их и так уже несколько лет считают конфронтационными.

Дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, констатировал, что сейчас нельзя говорить о каких-то изменениях в двусторонних отношениях. "У меня впечатление такое, что когда-то было принято решение, видимо на высоком уровне в Лондоне, что надо считать наши отношения враждебными, ну враждебными - это слишком, конфронтационными, а дальше уже идет поиск аргументов, подтягиваются обвинения, потому что как таковых фактов их нет", - сказал посол.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб сообщил в Twitter о том, что посол РФ был вызван в Форин оффис, где ему была выражена "глубокая озабоченность по поводу отравления Алексея Навального".