Конкурс на должность главы администрации Майкопа состоится 21 сентября

МАЙКОП, 17 апреля. /ТАСС/. Совет народных депутатов Майкопа объявил конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета, он состоится 21 сентября. Полномочия экс-мэра Майкопа Андрея Гетманова, обвиняемого в вымогательстве и находящегося под следствием, были досрочно прекращены горсоветом на внеочередной сессии 9 апреля.

Решение совета народных депутатов опубликовано в субботу в газете "Майкопские новости".

"Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Город Майкоп". Провести конкурс 21 сентября 2021 года в малом зале администрации муниципального образования", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что прием документов для участия в конкурсе будет вестись конкурсной комиссией с 1 июня по 20 июля включительно. Решение совета народных депутатов муниципалитета подписали председатель совета Азмет Джаримок и и. о. главы города Сергей Стельмах.

Ранее сообщалось, что в конкурсную комиссию войдут восемь человек. Половина ее членов будет назначена советом народных депутатов муниципалитета, а другая половина - главой Республики Адыгея.

Данные следствия

Следственное управление СК РФ по Адыгее возбудило в отношении Гетманова уголовное дело по статье о вымогательстве. 25 марта чиновнику было предъявлено обвинение, он арестован до 23 мая включительно. 2 апреля в отношении Гетманова также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По данным следствия, Гетманов в мае 2018 года потребовал от бизнесмена, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Разница в их стоимости составила более 5 млн рублей, предприниматель сначала отказался от сделки, однако потом, опасаясь угроз Гетманова, выполнил невыгодное для себя требование, сообщали в управлении СК.

Кроме этого, по данным следствия, подозреваемый не позже 24 марта 2021 незаконно приобрел и хранил в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Уголовные дела соединены в одно производство.

56-летний Гетманов был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. Он был избран на пост мэра Майкопа в феврале 2018 года.