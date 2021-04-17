Посол России в ФРГ призвал Запад отказаться от дезинформации по кризису в Донбассе

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Запад должен отказаться от антироссийской дезинформации в контексте украинского конфликта и не подпитывать иллюзии Киева. Об этом написал посол России в Германии Сергей Нечаев в статье, опубликованной в субботу в немецкой газете Die Welt.

"В данной ситуации призываем наших западных партнеров отказаться от агрессивной антироссийской дезинформации и любых действий, способных привести к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины, - отметил посол. - Не надо подпитывать иллюзии Киева о возможности военного решения конфликта в Донбассе. Такая игра очень опасна и может привести к необратимым последствиям".

Он напомнил, что Россия как и прежде выступает за "мирное урегулирование конфликта Киева с Донецком и Луганском". "Это решение основывается на неукоснительном полноценном и последовательном соблюдении минского комплекса мер, одобренного резолюцией 2202 СБ ООН", - говорится в статье посла.

Киев же, по словам Нечаева, "все громче заявляет, что не собирается выполнять минские договоренности". "Западные посредники вместо того, чтобы заставить украинские власти выполнить минские соглашения, продолжают оправдывать любые действия киевского режима", - указал посол.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.