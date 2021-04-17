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Калашников назвал обычной процедурой высылку дипломатов при совершении преступлений

Глава комитета Госдумы заметил, что консулы в целом имеют право легально работать с базами данных МВД, когда речь идет об иностранцах, нарушивших сроки пребывания в России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Высылка дипломатов в случаях, если они совершили преступление или правонарушение в стране пребывания, является стандартной практикой. Такое пояснение ТАСС в субботу дал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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"Да, все правильно", - сказал депутат на вопрос о том, является ли высылка стандартной процедурой.

При этом глава комитета заметил, что консулы в целом имеют право легально работать с базами данных МВД, когда речь идет об иностранцах, нарушивших сроки пребывания в РФ. "Наверняка поймали с чем-то запрещенным, - добавил депутат. - [В таком случае] его должны выслать".

Российская сторона ранее объявила временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого задержали сотрудники ФСБ РФ при получении закрытой информации правоохранителей. Дипломат должен покинуть территорию России до 22 апреля.

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