Калашников назвал обычной процедурой высылку дипломатов при совершении преступлений

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Высылка дипломатов в случаях, если они совершили преступление или правонарушение в стране пребывания, является стандартной практикой. Такое пояснение ТАСС в субботу дал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Да, все правильно", - сказал депутат на вопрос о том, является ли высылка стандартной процедурой.

При этом глава комитета заметил, что консулы в целом имеют право легально работать с базами данных МВД, когда речь идет об иностранцах, нарушивших сроки пребывания в РФ. "Наверняка поймали с чем-то запрещенным, - добавил депутат. - [В таком случае] его должны выслать".

Российская сторона ранее объявила временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого задержали сотрудники ФСБ РФ при получении закрытой информации правоохранителей. Дипломат должен покинуть территорию России до 22 апреля.