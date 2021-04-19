Зампред ЦИК поддержал поправку об отмене дня тишины при многодневном голосовании

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Поправка о завершении предвыборной агитации с начала первого дня многодневного голосования даст кандидатам дополнительное время на работу с избирателями перед выборами. Такое мнение ТАСС в понедельник выразил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту в понедельник одобрил ко второму чтению поправку, согласно которой предвыборная агитация в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд должна быть завершена "в ноль часов по местному времени первого дня голосования".

"Мы считаем, что в этом случае у кандидатов и партий появляется более-менее достаточное время для того, чтобы вести агитацию", - сказал Булаев.

По его словам, если при многодневном голосовании оставить день тишины, когда за сутки до первого дня голосования запрещается любая агитация, то это будет "ущемлять интересы кандидатов и избирателей". "Я считаю, что в этом случае целесообразно принять эту поправку", - отметил Булаев.

Поправку внесла группа депутатов ко второму чтению законопроекта, который позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Изменения предлагается прописать в законах об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы. При этом уточняется, что проведение предвыборной агитации, а также агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.