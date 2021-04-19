Лавров подтвердил премьеру Кувейта готовность России содействовать разрешению конфликтов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с премьер-министром Кувейта Сабахом Халидом аль-Хамадом Ас-Сабахом в понедельник обозначил готовность Москвы развивать отношения с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и содействовать урегулированию конфликтов в регионе.

"Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между Россией и Советом сотрудничества арабских стран Залива по продвижению совместных взаимовыгодных проектов и содействию в урегулировании различных региональных конфликтов", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития российско-кувейтских отношений, "включая укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами". "Отмечена важность сохранения нынешней положительной динамики взаимной торговли, а также возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации делегационного обмена и культурно-гуманитарных контактов", - указали на Смоленской площади.