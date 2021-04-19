Слуцкий заявил, что попытки давления ПАСЕ по делу Навального отразятся на отношениях с РФ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Любая попытка Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оказать давление на Россию по делу Алексея Навального будет восприниматься как вмешательство во внутренние дела РФ и отразится на сотрудничестве Москвы с этой организацией. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"ПАСЕ на открытии весенней сессии утвердила рассмотрение вопроса об аресте и задержании Алексея Навального в формате срочных дебатов. Дискуссия состоится на заседании 22 апреля с обязательным рассмотрением проекта резолюции", - написал Слуцкий.

Глава комитета заверил, что "любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить" Навального будет восприниматься как вмешательство в дела РФ. "Со всеми вытекающими последствиями для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга", - добавил депутат.

Он также заверил, что "у российской делегации, которая принимает участие в сессии в дистанционном формате, нет иллюзий относительно характера доклада и проекта рекомендаций", которые, очевидно, "будут носить жесткий антироссийский характер". В ассамблее все громче звучат грубые и политизированные оценки со ссылками на заведомо ангажированную позицию ЕСПЧ с требованием освобождения "берлинского пациента". Все это ни что иное, как попытка оказать давление на судебную систему РФ", - резюмировал парламентарий.

Ситуация с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное.

Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.