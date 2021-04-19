Песков: члены кабмина будут в числе гостей в Манеже во время послания президента

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Члены правительства будут в числе гостей в центральном выставочном зале "Манеж", где президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли члены кабинета министров присутствовать на послании в очном режиме в Манеже.

Ранее Песков говорил журналистам, что на мероприятие в очном формате приглашены члены обеих палат парламента и главы регионов. По словам Пескова, для журналистов на оглашении послания будет, как обычно, работать пресс-центр, а также будет предусмотрена возможность общения представителей СМИ в кулуарах с гостями мероприятия.

Как сообщал ранее Песков, послание главы государства Федеральному собранию состоится 21 апреля и пройдет полностью в очном режиме. При этом он отмечал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет.

На минувшей неделе стало известно, что журналистам для допуска к освещению послания президента РФ надо сдать три теста на коронавирус, а не два, как сообщалось ранее. Соответствующая информация содержалась в сообщении, разосланном представителям СМИ, которые подали заявки для аккредитации на освещение выступления главы государства.