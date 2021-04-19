МИД РФ: любое сближение Тегерана и Эр-Рияда позитивно повлияет на безопасность в регионе

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия приветствует любое сближение между Ираном и Саудовской Аравией, этот процесс позитивно повлияет на ситуацию в области безопасности в регионе. Об этом заявила в понедельник главный советник Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Мария Ходынская-Голенищева на публичной дискуссии "Россия на Ближнем Востоке: обретение стратегии".

"Как мы приветствовали окончание "семейной ссоры" между Катаром и арабской "четверкой", так же мы будем приветствовать любое сближение между Ираном и Саудовской Аравией. И в Сирии, и в Ливии, и особенно в Йемене это будет иметь хорошие последствия", - сказала она, комментируя по просьбе ТАСС информацию СМИ о том, что Тегеран и Эр-Рияд начали переговоры о восстановлении отношений.

"Конечно, это позитивно скажется на ситуации в области безопасности в регионе и даст дополнительные шансы для продвижения нашей концепции [безопасности в зоне Персидского залива] и в принципе будет хорошо", - указала дипломат.

В воскресенье газета Financial Times опубликовала информацию о том, что официальные лица Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры о восстановлении отношений. По данным трех ее источников, знакомых с ходом обсуждений, первый раунд переговоров состоялся 9 апреля в Багдаде. Данная инициатива считается первой значительной политической дискуссией между государствами с 2016 года, отмечает издание. В рамках встречи стороны затронули вопрос о систематических атаках территории королевства членами мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами), переговоры носили положительный характер. По словам неназванного официального лица, саудовскую делегацию возглавлял высокопоставленный представитель разведки.